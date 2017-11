Hernán Losada(35) rust niet vooraleer hij Beerschot Wilrijk weer in eerste klasse heeft gebracht: “In het buitenland kon ik veel meer verdienen maar ik koos met mijn hart”

De Beer is echt niet te temmen. Sinds zijn eerste match in eerste provinciale verloor Beerschot Wilrijk maar 14 matchen op 146, promoveerde het vier keer na elkaar en werd de Antwerpse fusieclub vorige zondag periodekampioen in 1B. Op 180 minuten van eerste klasse dus. Hernán Losada (35), de Koning van het Kiel, gidst ons een hele dag door zíjn club. “Ik kwam naar hier om het verschil te maken.”