Jonge Duivels winnen op de valreep en blijven ongeslagen op kop in EK-kwalificaties

De Jonge Duivels blijven ongeslagen op kop in de kwalificaties voor het EK 2019 in Italië en San Marino. Voor eigen volk leek het in Leuven tegen Cyprus nochtans uit te draaien op een ontgoochelend gelijkspel, tot invaller Aaron Leya Iseka in de extra tijd alsnog voor de zege zorgde: 3-2. Volgende week dinsdag spelen ze tegen Turkije in Istanboel.

De Cyprioten verrasten eerder al met een 2-1 zege tegen Turkije, maar een maand geleden maakten de Belgische beloften het keurig met 0-2 af in Cyprus dankzij doelpunten van Lukebakio en Bastien.

Ook deze keer leken de jonge Duivels af te stevenen op een makkelijke zege na een vroeg doelpunt van Isaac Mbenza. De Belgen kregen nog heel wat kansen maar pas op slag van rusten kon Nany Dimata de score verdubbelen: 2-0. Maar al vroeg in de tweede helft scoorde Cyprus meteen de aansluitingstreffer via Giorgos Papageorgiou: 2-1. Meer zelfs, een kwartier voor tijd kwamen de Cyprioten verdiend langszij via Andreas Fragkou: 2-2. Het leek op een teleurstellend gelijkspel uit te draaien, tot Aaron Leya Iseka in de extra tijd er alsnog 3-2 van maakte.

(later meer)

Drie zeges op vijf

Eind maart trapten de jonge Duivels de kwalificatiecampagne af met een zuinige 2-1 zege tegen Malta. Na het gelijkspel tegen Turkije volgde thuis nog een puntendeling tegen Zweden (1-1) en de uitzege tegen Cyprus.

De negen groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor het EK 2019, de vier beste tweedes verdelen de twee resterende EK-tickets via play-offs. Het EK geldt als kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.