Kroatië mag na eerste barrageduel al koffers pakken voor WK, Noord-Ierland voelt zich bekocht (en Oranje wint oefenduel)

Na het eerste barrageduel lijkt Kroatië nu toch al zijn koffers te mogen pakken voor het WK voetbal in Rusland. De kans dat een zoekend Griekenland zondag in de terugwedstrijd een 4-1-nederlaag nog kan ophalen is immers erg klein. Ook Zwitserland mag alsnog dromen van het wereldkampioenschap na een zuinige zege in Belfast tegen Noord-Ierland. Nederland tot slot is al uitgeschakeld maar toonde in Schotland dat het toch nog kan winnen terwijl Georges Leekens nog heel wat werk heeft bij Hongarije.

Foto: Photo News

Griekenland-Kroatië was een aantrekkelijke affiche in de barrages. Griekenland, tweede in de groep van de Rode Duivels, kampte echter met personeelsproblemen achterin door het ontbreken van sterkhouder Vasilis Torosidis (Bologna). Bij Kroatië geraakte Juventus-aanvaller Mario Mandzukic niet fit maar dat bleek geen onoverkomelijk probleem.

Luka Modric opende na dertien minuten de score in Zagreb en zes minuten later verdubbelde Nikola Kalinic de score. De Grieken maakten het nog even spannend met de aansluitingstreffer van Papastathopoulos maar gingen daarna kopje-onder. Ivan Perišic maakte er meteen na de tegentreffer 3-1 van en meteen na rust scoorde Andrej Kramaric de 4-1. Tegen dit Griekenland lijkt de kwalificatie voor het WK Kroatië niet meer te mogen ontsnappen. Enkel de Griekse doelman Orestis Karnezis zorgde er met enkele goede reddingen voor dat de return in Athene op zondag niet helemaal overbodig is...

Noord-Ieren genekt door lichte strafschop

Foto: Action Images via Reuters

De fatale strafschopfase voor Noord-Ierland Foto: Photo News

Ook Zwitserland werd, ondanks een sterke 27/30, verplicht tot barrages. De Zwitsers verloren in groep B slechts één partij, tegen concurrent Portugal, en dat bleek fataal. De tegenstander in de play-offs is Noord-Ierland, dat na een knap Euro 2016 (tweede ronde) haar vorm bleef vasthouden en tweede werd in groep C, na het ongenaakbare Duitsland. De Zwitsers waren de betere ploeg in Belfast maar kwamen pas op het uur op voorsprong toen de ref de bal op de stip legde nadat Corry Evans de bal van dichtbij tegen de arm kreeg. Strafschop oordeelde Ovidiu Hategan en Ricardo Rodríguez twijfelde niet 0-1. De Noord-Ieren trokken nadien nog verwoed in de tegenaanval en claimde ook nog een strafschop na (aangeschoten) handspel maar deze keer floot de ref niet. Het wordt zondag een heel lastige taak voor de Noord-Ieren om dit nog recht te zetten in Bazel.

Morgen/vrijdag worden met Zweden-Italië en Denemarken-Ierland de andere twee barrageduels afgewerkt.

Oranje kan zowaar nog winnen

Foto: Photo News

Nederland kon zich zelfs niet plaatsen voor deze barrages en speelde vanavond een oefeninterland in Schotland. En Oranje toonde dat het nog kan winnen: Memphis Depay zette vlak vor rust zelf de aanval op, sprintte door en rondde af op aangeven van Babel: 0-1.

Leekens ziet Hongarije verliezen… in Luxemburg

Foto: EPA-EFE

Kersvers bondscoach Georges Leekens zat nog niet op de bank bij Hongarije en zal daar niet rouwig om geweest zijn. Hongarije verloor immers met 2-1 van de voetbaldwerg. Aurélien Joachim opende de score voor de Luxemburgers maar Nemanja Nikolic maakte nog voor het halfuur gelijk. De belgische scheidsrechter Sébastien Delferière stuurde de Hongaar Gergo Lovrencsics na 52 minuut met zijn tweede geel van het veld, waarna Marvin Martins vlak voor affluiten de 2-1 scoorde. Eén voordeel voor Georges: het kan alleen maar beter gaan, al zal hij wel héél wat werk hebben...

Roemenië ten slotte won de oefeninterland tegen Turkije met 20- dankzij twee goals van Gheorghe Grozav. Anderlecht-speler Nicolae Stanciu werd na 76 minuten gewisseld.

Uitslagen WK-barrages:

Kroatië - Griekenland 4-1

Noord-Ierland - Zwitserland 0-1

Uitslagen oefeninterlands:

Schotland - Nederland

Armenië - Wit-Rusland 4-1

Finland - Estland 3-0

Roemenië - Turkije 2-0

Luxemburg - Hongarije 2-1

Programma WK-barrages:

Vrijdag:

Zweden - Italië 20u45

Denemarken - Ierland 20u45

Zondag:

Zwitserland - Noord-Ierland 18u00

Griekenland - Kroatië 20u45

Maandag:

Italië - Zweden 20u45

Dinsdag:

Ierland- Denemarken 20u45