Na uitvallen van Nainggolan bij Rode Duivels mogen we experimenteel elftal verwachten

Het moest zijn grote rentree worden. De toeters en bellen stonden klaar. Maar Radja Nainggolan viel gisteren op de laatste training uit met pijn aan de lies. Hij is hoogst onzeker voor vanavond. Wellicht pakt bondscoach Roberto Martinez daarom vanavond uit met een experimenteel elftal.

“Radja zal zeker spelen”, had bondscoach Roberto Martinez nog voor de training gezegd. Het was inderdaad het moment om de middenvelder na vijf maanden zonder speelminuten en zelfs zonder selectie nog eens te laten opdraven. De heisa die zijn twee niet-selecties veroorzaakten, zou eindelijk kunnen gaan liggen. Niet dus. Het zou verrassend zijn mocht Nainggolan na een laatste onderzoek vandaag nog fit worden bevonden voor de partij tegen Mexico. De bondscoach stuurde gisteren nog Batshuayi naar Chelsea terug omdat hij pijn voelde aan de voet. Jan Vertonghen speelt vanavond ook niet omdat hij nog wat hinder ondervindt aan de enkel. “Geen risico’s”, is het credo van Martinez voor deze twee oefenwedstrijden. Dat zal ook voor Nainggolan gelden.

Spanning

Het houdt iedereen nog langer in spanning. Er heeft zich intussen immers een groep believers en non-believers rond de intenties van de bondscoach. De non-believers geloven in een verborgen agenda van Martinez. De bondscoach haalde Nainggolan erbij zodat er tussen nu en maart, bij het volgende pakket oefeninterlands, vijf maanden door niemand meer over de middenvelder van AS Roma zou worden gezeurd. Martinez was dan op zijn gemak en flapuit Nainggolan ook. In maart zou de bondscoach Nainggolan dan weer passeren. Definitief deze keer. Strategie en hypocrisie liggen dan dicht bij elkaar.

De believers geloofden dan weer in meer oprechte intenties van de bondscoach. Martinez gaf Nainggolan nog eens een kans om te bewijzen dat hij wel degelijk op tijd op een afspraak kan komen en in het veld een grotere rol van betekenis kan spelen dan in zijn jongste interlands het geval was. Nainggolan moest vanavond en dinsdag tonen dat hij erbij hoorde.

De Vermoedelijke elf

Believer of non-believer, beide plannetjes vallen in duigen als Nainggolan vanavond en dinsdag niet zou spelen. Wellicht zonder Nainggolan pakt Martinez vanavond sowieso met een experimenteel elftal uit. “Zij die met hun club in de Champions League spelen, zullen we wat sparen”, aldus Martinez. “Ik wil zo veel mogelijk spelers en systemen testen in die twee wedstrijden. Er zijn zes invallers mogelijk en die zal ik alle zes gebruiken.”

Het lijkt er sterk op dat Chadli op links Carrasco zal vervangen. Mignolet krijgt vanavond of dinsdag speelminuten in doel.

De vermoedelijke elf: Mignolet, Dendoncker, Ciman, Vermaelen, Meunier, Tielemans, Witsel, Chadli, De Bruyne, Hazard, Lukaku

De bank: Courtois, Casteels, Sels, Boyata, Kabasele, J. Lukaku, Defour, Dembélé, Mertens, Mirallas, T. Hazard, Origi, Depoitre, Januzaj

Geblesseerd: Batshuayi, Vertonghen, Fellaini, Kompany, ­Alderweireld, Benteke, Nainggolan