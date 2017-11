Mbokani duikt plots weer op in Anderlecht: 7-jarig zoontje treedt in voetsporen van vader

Opvallend bezoek gisteren bij Anderlecht. Gewezen topschutter Dieumerci Mbokani (31) dook op in het trainingscomplex. De spits zelf drukte meteen ­alle speculaties de kop in. “Neen, ik kom hier niet voor mijn transfer, maar voor mijn zoontje Jess. Het is logisch dat hij bij Anderlecht komt voetballen.”

Jess Mbokani is ondertussen 7 jaar en woont met zijn moeder Marlene en broertje Bradley in Brussel, terwijl zijn vader in ­Oekraïne voetbalt. Hij is een bewegelijke linkspoot en gaat bij de paars-witte U8 voetballen.