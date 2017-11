“Waarom zou je een shirt willen dragen waarin het Belgische elftal voor de hele wereld te kijk werd gezet?”

Laten we het over kleding hebben. Vanavond spelen de Rode Duivels in een nieuw oud tenue. Er zal worden gevoetbald in een shirt dat knipoogt naar 1984. Ikzelf vind dat alles wat knipoogt naar de jaren 80 meteen op de oogkas moet worden geramd. De jaren 80, die vier je niet, die bespuug je. Als ik bij een stoplicht sta en er wordt naast mij, in een andere auto, een liedje gedraaid van The Simple Minds, dan stap ik uit, open het portier en ruk kordaat de radio-cd-speler uit het dashboard.