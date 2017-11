Ook Anderlecht en de Belgische voetbalbond duiken op in Paradise Papers

Ook voetbalclub Anderlecht en de Belgische voetbalbond duiken vandaag op in de beruchte “Paradise Papers”. Ze krijgen van de gokgroep Betway sponsorgeld waarvan niemand weet of het zuiver is, weet De Tijd.

De Paradise Papers zijn onthullingen van onderzoeksjournalisten over belastingparadijzen, waaraan ook Le Soir, Knack en De Tijd meewerkten. Zij onthullen vandaag dat nu ook voetbalclub Anderlecht en de Belgische voetbalbond een link hebben met die praktijken. Via hun gezamenlijke sponsor Betway.

Het casino van Brussel is in België de officiële uitbater van alle gokspelen op de website betway.be. Wie daar achter schuilt is echter niet geweten. “Online is er bijna niets over terug te vinden”, vertelt journalist Lars Bové aan Sporza.

De Belgische voetbalbond wil niets zeggen over het contract. “Dat is vertrouwelijk. Maar Betway heeft een vergunning gekregen van de Belgische Kansspelcommissie en het komt ons als Koninklijke voetbalbond van België niet toe de betrouwbaarheid van Betway ter discussie te stellen”, luidt het in De Tijd. Ook bij Anderlecht verschuilen ze zich achter die Kansspelcommissie. “Als zij een licentie geven aan die site, dan moeten wij toch niet op eigen houtje een onderzoek voeren naar dat bedrijf. Dat is de taak van de overheid.”

Die kansspelcimmissie kent echter enkel de namen van de firma’s in Malta. “Die hebben ze opgegeven in hun dossier. Maar we weten niet wie daar allemaal achter schuilgaat.”

Witwassen?

Het hoofdkantoor blijkt in realiteit een klein huisje te zijn, met enkel een naamplaatje en een postbus. Terwijl er meer dan 1.000 werknemers zouden werken bij de Betway Group...

“Vlak voor het sponsorgeld van die schermconstructie in Malta naar onze voetbalwereld stroomt, wordt het doorgesluisd vanuit een postbusadres op de Britse Maagdeneilanden. Hier in België wist niemand dat”, aldus Bové. “De Britse Maagdeneilanden zijn niet alleen handig als belastingparadijs, waar je nul procent belastingen betaalt. Ze zijn ook handig voor schermconstructies omdat je niet kan achterhalen wie er achter de plaatselijke vennootschappen schuilgaat en al zeker niet welke gelden er in omgaan.”

“We weten niet of er hier sprake is van witwassen, maar het risico is wel groot. Bovendien geef je het bedrijf door die grote aanwezigheid in onze stadions wel geloofwaardigheid. Je doet uitschijnen dat het een betrouwbare partner is, maar eigenlijk weten we dat dus helemaal niet.”

Vandaag kan Betway reclame maken in het voetbalstadion van Anderlecht en tijdens de Beker van België-matchen. RSCA zou daarvoor 200.000 euro per seizoen krijgen. “Bij de Britse club West Ham United is Betway zelfs hoofdsponsor en betaalde het ruim 22 miljoen euro voor drie seizoenen. Geld dat via Malta naar de Britse Maagdeneilanden leidt en daar duister wordt.”