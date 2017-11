Zwakke tegenstander voor Rode Duivels? Caramba! Mexico wil wereldkampioen worden

De Rode Duivels spelen vandaag tegen Mexico en maandag tegen Japan. Twee verraderlijke tegenstanders maar geen toplanden, waardoor de kritiek opdook dat deze landen voor de Rode Duivels geen uitdaging vormen. Maar wat blijkt? De Mexicanen hebben grote ambities op het WK en zouden wel eens een lastigere klant kunnen worden dan aanvankelijk gedacht...

Mexico was een van de eerste landen om zich voor het WK te kwalificeren. Het Midden-Amerikaanse land, dat al op 15 van de 16 WK’s aanwezig was, plaatste zich al drie speeldagen voor het einde in een groep met 6. zes. Er leeft bij de Mexicanen dan ook een enorm optimisme, aanvoerder Andres Guardado (31) voorop. De ex-middenvelder van PSV, nu bij Real Betis in Spanje, weet wellicht waarover hij praat. Hij is recordinternational met 140 (!) interlands.

“Ik wil eindelijk eens een ander WK spelen, anders dan de drie voorheen”, aldus Guardado. “Ik wil eindelijk eens vijf wedstrijden op een WK spelen. Doorgaans overleven we de eerste ronde maar gaan we er meteen uit in de tweede. We hebben de kwaliteiten. En ik zeg meer. Eens we in de kwartfinale geraken, kunnen we ook wereldkampioen worden. Jullie mogen zeggen dat ik gek ben maar dat is onze gezonde ambitie. Dat willen we tegen België ook laten zien. Daarom is het zo interessant om tegen een team uit de top-10 van de wereld te spelen. We worden uit onze comfortzone getrokken, onder meer door de bittere koude. Het is een stap op weg naar het ultieme doel.”

Wat met Chicharito?

Mexico is met de sterkst mogelijke selectie in Brussel aanwezig. Toch wordt bondscoach Juan Carlos Osorio geconfronteerd met een Belgisch probleem. Zo dreigt sterspeler Javier Chicharito Hernandez bij zijn club West Ham United op de bank terecht te komen nu David Moyes daar hoofdtrainer is geworden. Het klikt niet tussen Moyes en Chicharito toen Moyes coach was bij Manchester United.

“Daar wil ik niet op vooruitlopen”, aldus Osorio, een vriend van onze bondscoach Roberto Martinez. “Er kunnen nog spelers in zijn situatie terechtkomen. Daarom zijn wedstrijden zoals deze belangrijk. We spelen tegen een van de sterkste landen die momenteel in de wereld. Ze zijn vooral gevaarlijk in de lucht. De spelers voetballen in de beste competities ter wereld en telkens bij de beste vijf clubs van die landen. Ook veel respect voor de bondscoach. Dit wordt een serieuze test. We spelen met onze best mogelijke ploeg.”

Opletten voor ‘Chucky’ Lozano

Razendsnel, doelgericht en altijd op zoek naar de dribbel: dat is in een notendop wat Thomas Meu­nier vanavond mag verwachten van zijn tegenstander. ­Hirving ­Lozano is zijn naam, El Chucky zijn bijnaam. Naar de macabere pop uit de horrorfilm Child’s Play en diens zes sequels. Niet (alleen) omdat hij opponenten de stuipen op het lijf jaagt. Als jeugdspeler kroop hij onder de bedden van ploegmaats om hen heel hard te doen schrikken. De bijnaam bleef.

Foto: AFP

Wellicht begint hij nog op de bank vanavond maar Lozano is op zijn 22ste de rijzende ster van het Mexicaanse voetbal. Toen zender ESPN hem in Eindhoven kwam interviewen, werd dat live uitgezonden in zijn geboorteland. Zijn populariteit is niet zo gek voor wie Lozano al zag spelen. Zijn vinnige stijl en vuurkracht uit alle hoeken etaleerde hij in zijn competitiedebuut voor Pachuca, als achttienjarige. Amper vijf minuten had hij nodig. In vier seizoenen en 108 wedstrijden tekende hij voor 41 goals en 28 assists, en dat in een land waar jongeren moeilijk doorbreken. En waar het een nationale sport was geworden om hem neer te schoppen, “zo ongrijpbaar was hij”, werd getuigd in weekblad Voetbal International.

Zo’n ruwe diamant lokte uiteraard de aandacht van grote clubs. Manchester United en Manchester City toonden interesse, het Spaanse Real Sociedad en Celta de Vigo eveneens. Toch kwam Lozano deze zomer in Eindhoven terecht. Opmerkelijk want ­Pachuca is, zoals de meeste clubs in Mexico, vermogend en verkoopt liever voor een flinke zak geld aan een grote Europese club. Alleen heeft Marcel Brands, de technisch directeur van PSV die afgelopen weekend nog Malinwa-revelatie Bandé kwam scouten, in het verleden al Hector Moreno (AS Roma) en Andres Guardado (Betis) naar Nederland gehaald. Bovendien werd PSV vijf jaar geleden al getipt over Lozano door Nederlanders die werkzaam zijn in het Mexicaanse voetbal én begreep Lozano zelf dat hij in Europa best kon rijpen in een iets kleinere competitie.

Er is geen twijfel dat de linksbuiten met de kwikzilveren rechter volgende zomer voor een veelvoud van acht miljoen euro – de som die PSV neertelde – wordt verkocht. In negen competitieduels voor PSV zit hij nu al aan negen goals en 5 assists. In Nederland werd hij al vergeleken met Arjen Robben en Luis Suarez. Zelf noemt hij zijn vrouw, met wij hij nu al twee kinderen heeft, zijn grote voorbeeld. Of hoe de Mexicaanse sensatie zelfs de meest clichématige vragen van journalisten weet te dribbelen.