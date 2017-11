Foto’s om nooit te vergeten: vijf wereldkampioenen in Moskou, Messi blundert en één gigantisch dilemma

Donderdag werd in Moskou de bal waarmee het WK voetbal in Rusland wordt gespeeld officieel voorgesteld. Het ding kreeg de naam Telstar en is een knipoog naar de allereerste wedstrijdbal van Adidas uit 1970. Daarbij waren heel wat grote namen aanwezig. In die andere Russische grootstad, Sint-Petersburg, had Lionel Messi dan weer even een geheugenverlies.

Wat krijg je als je vijf wereldkampioenen laat opdraven voor één evenement? Een historische foto. Zinedine Zidane (WK-winnaar 1998), Kaka (2002), Alessandro Del Piero (2006), Xabi Alonso (2010) en Lukas Podolski (2014) gingen samen voor de camera staan in Moskou, en dat leverde volgend beeld op.

Later ging Podolski ook nog op de foto met alleen Del Piero en nam Kaka een selfie met Zidane, Alonso en de Italiaanse legende:

Excuses Messi

Intussen streek de Argentijnse nationale ploeg neer in Sint-Zetersburg. Daar spelen de Albiceleste zaterdag een vriendschappelijke wedstrijd tegen Rusland. Lionel Messi kreeg uiteraard weer heel wat vragen voor handtekeningen en selfies, zo ook van een 21-jarige Argentijn met een nogal duur horloge aan en een zwarte pet op. Een fan met kapitaal moet Messi gedacht hebben, maar de Barcelona-ster ging graag met de man in kwestie op de foto.

De Argentijnse “fan” plaatste de foto nadien fier op zijn Instagram-account en tagde Messi in zijn bericht. Het was toen dat de sterspeler van Argentinië zichzelf realiseerde dat hij een grote blunder had begaan. De man die hij aanzag als een fan was namelijk Sebastian Driussi, spits bij Zenit en de Argentijnse beloften. Messi stuurde volgens TyC Sports dan ook snel een persoonlijk bericht om zich te excuseren.

Ook Del Piero dook op in Sint-Petersburg en zorgde met een foto voor een wel heel groot dilemma onder voetbalfans. De ex-sterspeler van Juventus vroeg bij een foto met Messi, Paulo Dybala en Sergio Agüero wie de nummer tien zou dragen als ze alle vier op een veld zouden staan...