Marseille zet Evra aan de deur na karatetrap aan supporter, verdediger ook lang geschorst door UEFA

Patrice Evra kent zijn straf na zijn karatetrap aan een supporter van Marseille. De club uit Zuid-Frankrijk heeft beslist de samenwerking met Patrice Evra met onmiddellijke ingang stop te zetten. De Europese voetbalbond UEFA schorst de 36-jarige Evra daarnaast ook tot eind juni 2018 in alle Europese competities, Van de UEFA krijgt Evra ook nog een boete van 10.000 euro.

"Sinds zijn komst was Patrice Evra een voorbeeld op het veld en in de kleedkamer. Hij speelde een belangrijke rol in de heropleving van de ploeg en de verbetering van de resultaten, maar op 2 november beging hij een onherstelbare fout. Hij reageerde op onnodige provocaties van een groepje personen, maar op een manier die een professionele speler onwaardig zijn. In die context hebben de club en de speler beslist in onderling overleg het contract te ontbinden", aldus Marseille in een perscommuniqué.

"Evra, rot op"

Patrice Evra ging voor de Europa League-wedstrijd tussen het Portugese Vitoria Guimaraes en zijn club Marseille in de clinch met een meegereisde supporter van l’OM. Na een woordenwisseling verkocht de Fransman hem een trap in het aangezicht. Daarop werd hij door de scheidsrechter in de catacomben uitgesloten.

Marseille schorste de speler onmiddellijk in afwachting van een intern onderzoek, maar voor de fans van de Zuid-Franse club was het duidelijk. Zij ontrolden een spandoek met daarop de boodschap: “Je dacht dat je boven de instelling van Olympique Marseille en zijn supporters stond. Maar wij willen jou niet meer zien in onze kleuren. Evra rot op...”