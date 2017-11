Wij zagen niets verkeerds aan deze foto, maar de Colombiaanse voetbalvrouwen zijn furieus

Ophef in de Colombiaanse voetbalwereld. Nee, met James Rodriguez is alles in orde maar met de voetbalvrouwen van het Zuid-Amerikaanse land gaat het niet zo goed. Ze zijn furieus op Adidas. Terwijl James het truitje van het mannenteam mocht voorstellen, koos de Duitse kledingfabrikant voor een model, ex-Miss Colombia Paulina Vega Dieppa, om dat van de vrouwen te presenteren aan de wereld. "En waarom geen speelster?", vroegen ze zich bij de Colombiaanse Red Flames af.

"Ik heb niets tegen Adidas en ik snap dat voetbal van iedereen is", schreef doelvrouw Vanessa Cordoba op sociale media. "Ik kan het zelfs appreciëren dat ze het shirt gaven aan een succesvolle en invloedrijke vrouw om het promoten. Maar uit respect zou een van onze speelsters het eerst moeten gedragen hebben. Zoals Catalina Usme bijvoorbeeld."

La nueva camiseta de la Seleccion Colombia me empodera. Lista para apoyarlos el otro año en Rusia. #HereToCreate @adidasco @adidasfootball @jamesrodriguez10 @d_ospina1 @cuadrado Een bericht gedeeld door Paulina Vega Dieppa (@paulinavegadiep) op 6 Nov 2017 om 5:37 PST