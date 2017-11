De grote hoop van Italië zat twee jaar geleden nog aan de grond, bij Zweden is de “nieuwe Zlatan” de weg kwijt

Vanavond staat de mooiste affiche van de play-offs voor het WK op het programma. Zweden kijkt in Solna Italië in de ogen tijdens de heenwedstrijd in strijd om de laatste tickets voor Rusland. Bij de Azzurri zijn alle ogen gericht op Ciro Immobile.

Met Spanje in de groep was het geen sinecure voor de Italianen om de play-offs te vermijden en na de 3-0 nederlaag op het Iberische schiereiland was de zaak eigenlijk beklonken. De Azzurri spelen zo voor het eerst sinds 1997 nog eens WK-barrages en dat tegen Zweden, misschien wel de minst makkelijke tegenstander die ze konden loten. Opvallend: Italië miste nog maar één keer een WK, dat van 1958. En dat werd georganiseerd door… Zweden.

“We houden geen rekening met het idee wat we het WK gaan missen”, zei bondscoach Giampiero Ventura in de aanloop naar de match van vrijdag. Dan zal het echter veel beter moeten dan de voorbije maanden. Nipte 1-0 overwinningen tegen Israël en Albanië en een 1-1 gelijkspel tegen Macedonië zorgden namelijk niet meteen voor meer vertrouwen. Na die laatste wedstrijd werd er zelfs een crisisvergadering ingelast door veteranen als Gigi Buffon, Giorgio Chiellini en Andrea Barzagli. Het geloof in Ventura leek toen onbestaande, al werden die geruchten snel ontkend.

Circus van Ciro

De 4-2-4 van de voormalige Torino-coach faalde tegen Spanje en matcht eigenlijk niet zo goed met de talenten van zijn beste spelers, voornamelijk Marco Verratti en Lorenzo Insigne. Nu spits Andrea Belotti nog niet 100 procent is, rekent de knotsgekke voetbalnatie op een speler die twee jaar geleden een schim van zichzelf was: Ciro Immobile.

Wat de Italianen vooral nodig hebben , is iemand die goals kan maken in belangrijke duels. Belotti wordt aanzien als de nieuwe Italiaanse topspits maar op dit moment is Immobile dé man in grote vorm. De 27-jarige pocketspits speelt letterlijk alle pannen van het dak bij Lazio en leidt momenteel de Italiaanse topschuttersstand met veertien doelpunten. Straf voor een speler die flopte bij Borussia Dortmund (vier goals in 34 wedstrijden) en ook bij Sevilla nauwelijks een bal goed raakte (vier goals in vijftien matchen).

Bij het Lazio van Jordan Lukaku voelt Immobile zich opnieuw thuis. Hij is plots ook veel meer dan een doelpuntenmaker. Hij zit namelijk al aan zes assists in de Serie A en bezorgde zijn club de supercup met twee goals tegen kampioen Juventus. Niemand bij de Azzurri is meer goalgetter dan Ciro, die in 28 interlands zeven keer de netten deed trillen.

“Op papier is Italië beter dan Zweden en we zullen waarschijnlijk kunnen rekenen op een vol San Siro voor de terugwedstrijd. We zullen onze snelheid kunnen uitspelen en op de counter spelen. En uiteraard iets forceren met Immobile, onze beste speler op dit moment’, dixit niemand minder dan Filippo Inzaghi. Kijken wat dat geeft, want de Azzurri konden nog maar één keer op elf pogingen winnen in Zweden. Dat was in 1912...

Opstelling Italië (3-5-2): Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Candreva, Parolo, De Rossi, Verratti, Darmian; Immobile, Belotti.

Geen “nieuwe Zlatan”

Bij Zweden start bondscoach Janne Anderson in een 4-4-2, maar in de aanval is geen plaats voor John Guidetti. De Celta de Vigo-spits moet op de bank plaatsnemen in het voordeel van Marcus Berg en Ola Toivonen. De keuze voor Berg is logisch want de aanvaller van Al Ain trof liefst acht keer raak in de WK-kwalificatiecampagne.

Opstelling Zweden (4-4-2): Olsen; Krafth, Granqvist, Lindelof, Augustinsson; Claesson, Ekdal, Larsson, Forsberg; Berg, Toivonen.

Dat de 31-jarige Toivonen speelt, moet steken bij Guidetti. De spits van Toulouse scoorde dit seizoen nog maar één doelpunt in elf wedstrijden en dan nog in de Franse beker tegen Clermont Foot. Toivonen is een schim van de speler die hij ooit was bij PSV (78 goals in 199 wedstrijden). Al ligt dat vooral aan Guidetti zelf. De 25-jarige spits kwam dit seizoen nog maar vijf keer in actie voor Celta nadat hij in de zomer een sleutelbeenbreuk opliep. Daarin scoorde hij één keer, in de Copa del Rey tegen Eibar.

Guidetti werd ooit aanzien als dé opvolger van Zlatan Ibrahimovic bij de Zweedse nationale elf. Hij werd al op jonge leeftijd binnengehaald bij Manchester City en speelde alles kapot op huurbasis bij Feyenoord, met 20 doelpunten in de Eredivisie in het seizoen 2011/2012. Daarna ging het echter steil bergaf met Guidetti. Via Stoke en Celtic kwam hij in 2015 bij Celta terecht in La Liga.

“Onhoudbaar”

Daar deed hij vorig seizoen twaalf keer de netten trillen in competitie en beker, maar dit seizoen is het een pak minder. En dus heeft Guidetti er alweer genoeg van. “We zien wel wat er gebeurt. Maar zoals het nu gaat, is het onhoudbaar”, aldus de spits in de Zweedse media. “Ik speelde een prima wedstrijd tegen Eibar en maakte de beslissende treffer. Maar daarna heb ik niet veel gespeeld en dat is erg frustrerend. Ik heb twee goede jaren gehad bij Celta, waarin ik me goed voelde en veel speelde. Maar op dit moment wil ik gewoon meer spelen.”

Guidetti kijkt tegen Italië dus vanaf de bank toe. “Natuurlijk is Italië favoriet, maar wij hebben een groep met Frankrijk en Nederland overleefd. “We hebben vertrouwen. Op het EK hebben we met tien man en pas in de laatste minuten van Italië verloren. “Het is een speciale wedstrijd voor mij aangezien ik Italiaanse roots heb. Maar ik ben opgegroeid in Zweden en heb altijd voor dit land gespeeld. Mijn hart is dus geel en blauw. Ik vind Italië leuk, maar ik hou van mijn land.”