Senegal plaatst zich als vierentwintigste land voor het WK voetbal

Senegal heeft vrijdagavond als 24e land een WK-ticket veilig weten te stellen. De Senegalezen wonnen met 0-2 van Zuid-Afrika en zijn zo groepswinnaar. Het is pas het tweede Wereldkampioenschap voor Senegal, zestien jaar na hun eerste aantreden in 2002. Senegal verloor geen enkele wedstrijd in een groep met Burkina Faso, Kaapverdië en Zuid-Afrika.

Bij Senegal bleef Eupen-speler Moussa Wague 90 minuten op de bank. Cheikhou Kouyaté (ex-Anderlecht) begon centraal in de defensie. Diafra Sakho opende na 12 minuten de score voor Senegal, nog voor de rust stond de 0-2 eindstand op het bord na een owngoal van Zuid-Afrika-verdediger Mkhize. Bij Zuid-Afrika viel Oostende-speler Andile Jali na 63 minuten spelen in. Anderlecht-verdediger Kara was geschorst.

Senegal is zo het derde Afrikaanse land dat zich weet te kwalificeren, nadat eerder Egypte en Nigeria hun ticket voor Rusland al veiligstelden. Senegal is tevens het 24e land dat naar het WK gaat, voor de laatste 8 tickets wordt nog volop gestreden.