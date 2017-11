Daarom barste Neymar in tranen uit op de Braziliaanse persconferentie: “Stop ermee”

Brazilië was vrijdag met 1-3 te sterk voor Japan in een oefeninterland in Rijsel. Neymar opende na tien minuten de score met een strafschop maar miste er daarna ook eentje vanaf elfmeter. Marcelo en Gabriel Jesus scoorden de andere Braziliaanse doelpunten. Na afloop moest Neymar opdraven voor de persconferentie naast bondscoach Tite. En diens woorden dwongen de duurste voetballer ter wereld tot tranen.

Neymar kwam deze week opnieuw in het oog van de storm terecht. Volgens Spaanse media zou de Braziliaan geen al te hoge pet op hebben van de Ligue 1 en daarom enkel toppers en Champions League-wedstrijden willen spelen voor PSG. Daarnaast zou hij zoveel privileges hebben dat hij door zijn Braziliaanse vrienden in bescherming genomen moet worden tegen zijn andere ploegmaats.

De PSG-ster kreeg op de persconferentie na de oefeninterland tegen Japan dan ook vragen omtrent de nieuwe heisa omtrent zijn persoon. Daarop reageerde Neymar soms rustig, soms emotioneel. “Ik wil dat jullie stoppen met verhalen over mij te verzinnen. Ik hou niet van onwaarheden. Er is niets dat mij stoort aan mijn club. Ook Cavani en mijn coach niet”, zei hij alvorens te praten over zijn ambitie met PSG.

Neymar: I live on goals and I live on winning pic.twitter.com/fPEcNNYrFz — Goal (@goal) 10 november 2017

Neymar kreeg het echter moeilijk toen ook Tite zich ging moeien in de discussie. “We werken nu al anderhalf jaar samen en ik ben het beu om te horen dat ik problemen heb met Neymar”, aldus Tite. “Wij zijn niet perfect, wij zijn mensen en soms reageren we al eens op een verkeerde manier. Het gebeurde mij ook in mijn carrière, is dat verkeerd? Je moet altijd bepaalde omstandigheden in rekening brengen en vooral niet generaliseren. We zouden moeten spreken over het karakter, de natuur en het grote hart dat Neymar heeft.”

Die woorden dwongen Neymar tot tranen. Hij gaf zijn bondscoach snel een knuffel en liep weg...