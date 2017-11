Opnieuw mokerslag voor Real Madrid: Gareth Bale loopt nieuwe blessure op en is nog wat langer out

Gareth Bale raakt maar niet fit bij Real Madrid. De blessuregevoelige Welshman liep op training een dijblessure op, slechts enkele dagen nadat hij fit werd geacht na een adductorenletsel. Hij zal zo’n twee tot zes weken out zijn. Real Madrid had gehoopt na de interlandbreak opnieuw beroep te kunnen doen op Gareth Bale, maar zal de clash tegen rivaal Atlético Madrid dus zonder de Welshman moeten spelen.

Gareth Bale raakt maar niet fit. Nadat hij in september geblesseerd raakte aan de adductoren, leek hij eindelijk weer fit te raken. Zinedine Zidane had zelfs een plannetje uitgedokterd om zijn trio aanvallers (Ronaldo, Bale, Benzema) tien dagen intensief samen te laten trainen tijdens de interlandbreak. De laatste keer dat ‘BBC’ samen speelden, is al 200 (!) dagen geleden. En dat zal dus wel nog even duren.