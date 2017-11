Romelu Lukaku gedeeld topschutter aller tijden bij Rode Duivels: “Dit is een droom”

Romelu Lukaku was opnieuw goed bij schot in de oefeninterland tegen Mexico. Hij scoorde tweemaal en brengt zijn totaal doelpunten bij de nationale ploeg op 30 goals. Daarmee is Lukaku gedeeld topschutter aller tijden, samen met Bernard Voorhoof en Paul Van Himst.

Als Romelu Lukaku nog één goal scoort, is hij, op 24-jarige leeftijd, alleen topschutter aller tijden bij de Rode Duivels. Dat feestje kan mogelijk al dinsdag gehouden worden. Dan spelen de Rode Duivels een tweede vriendschappelijke match, tegen Japan.

“Dit is prachtig. Het is een beetje een droom”, vertelde Romelu Lukaku na de wedstrijd tegen Mexico aan RTBF Radio. “Om onder meer Paul Van Himst te evenaren, maakt me trots. Hij heeft me heel veel geholpen toen ik nog bij Anderlecht zat, ik ken hem al van toen ik 14 jaar was. Van Himst blijft voor mij de beste Belgische speler aller tijden.”

“Natuurlijk ben ik wel teleurgesteld over het resultaat. We hebben er alles aan gedaan om te winnen voor de supporters, maar Mexico was bijzonder efficiënt. En die drie doelpunten hebben we ook wel een beetje cadeau gedaan. Als de laatste pass wat beter was geweest, konden we de rust ingegaan zijn met drie doelpunten. Maar dit was een goede test. We hebben fouten gemaakt, maar we moeten leren uit onze fouten”, aldus Lukaku.

Topschutterslijst Rode Duivels aller tijden:

1. Bernard Voorhoof (1927 - 1940): 30 doelpunten in 61 interland (0,49 gemiddeld)

2. Romelu Lukaku (2010 - nu): 30 doelpunten in 64 interlands (0,47 gemiddeld)

3. Paul Van Himst (1960 - 1975): 30 doelpunten in 81 interland (0,37 gemiddeld)

4. Marc Wilmots (1991 - 2002): 29 doelpunten in 70 interlands (0,41 gemiddeld)

5. Jef Mermans (1945 - 1956): 28 doelpunten in 56 interlands (0,50 gemiddeld)

“Ik wil dat record verbreken, maar mik vooral op titels met het team”, vertelde Lukaku begin september al, toen hij drie keer had gescoord in de demonstratie tegen Gibraltar (9-0).

Wat met zijn “ongeldige” doelpunten tegen Luxemburg?

Bij het doelpuntentotaal van Romelu Lukaku bij de Rode Duivels werd aanvankelijk echter nog een vraagteken geplaatst. Want er was immers die beruchte oefenwedstrijd tegen Luxemburg in mei 2014. De Rode Duivels wonnen toen in Genk met 5-1 en drie goals waren van Lukaku. De wereldvoetbalbond FIFA erkende die wedstrijd echter niet als A-interland omdat toenmalig bondscoach Marc Wilmots zeven wissels had doorgevoerd, terwijl er in officiële oefenwedstrijden slechts zes zijn toegestaan. Waardoor geopperd werd dat die drie doelpunten van Lukaku eveneens “ongeldig” zouden zijn en dus niet mogen worden meegeteld.

Maar... de FIFA laat de nationale bonden daarin vrij. Zo rekende de KBVB ook al die interland tegen Luxemburg mee bij de 97 caps van Jan Vertonghen. En dus worden ook de 30 goals van Lukaku officieel aanvaard. En zit het volgende feestje bij de Rode Duivels er al aan te komen.