Dries Mertens ziet nog werkpunten bij Rode Duivels: “Jammer dat we de wedstrijd zo afsluiten”

Dries Mertens kon tevreden terugkijken op een goede invalbeurt bij de Rode Duivel. De aanvaller van Napoli viel in bij de rust en deelde twee assists uit aan Romelu Lukaku. “Dat is leuk, maar het is jammer dat we vandaag iets te veel goals binnenkrijgen”, klonk het na de match.

“Het was leuk om te spelen in de tweede helft en tof om die acties te kunnen maken. Maar we krijgen vandaag iets te makkelijk goals binnen. Het is jammer dat we deze wedstrijd zo afsluiten”, klonk Dries Mertens streng maar rechtvaardig meteen na affluiten bij Sporza. “Zeker in een thuismatch mogen we die goals niet zo makkelijk weggeven. Mexico heeft wel goeie spelers die de diepte zoeken, maar ze blijven constant met drie voorin staan. Dat moesten we beter kunnen uitspelen.”

Mertens brak ook een lans voor Laurent Ciman en Dedryck Boyata. Het duo maakte deel uit van een onuitgegeven driemansverdediging met Thomas Vermaelen en kreeg drie makkelijke goals binnen. “Het was voor die jongens ook wennen met drie achterin. Dat is toch altijd nieuw. Maar de positieve zaken van vandaag moeten we eruit lichten en verder mee bouwen”, klonk het constructief.