Twijfels rond Boyata blijven bij Rode Duivels maar verdediger kreeg tegen Mexico geen cadeau

De verdediging is tegenwoordig het grootste vraagstuk bij de Rode Duivels, zeker door de blessurelast. Dedryck Boyata kreeg – ietwat verrassend – de voorkeur op Leander Dendoncker, deed het behoorlijk voor rust, maar kwam nadien in de problemen, ondermeer door de ondermaatse Ciman naast hem.

Geen Alderweireld, Kompany en Vertonghen – allen geblesseerd – en dus kregen we op de Heizel een onuitgegeven trio achterin. Laurent Ciman en Thomas Vermaelen zijn al gerodeerd als Rode Duivel, maar voor Dedryck Boyata was het een vuurdoop. Zijn eerste basisplaats bij de Rode Duivels, pas zijn vierde cap, terwijl hij al in 2010 zijn opwachting maakte bij de nationale ploeg, maar slechts 49 minuten speelde, waarvan 45 in… datzelfde 2010.

Geen cadeau

Dat hij de voorkeur kreeg op Leander Dendoncker was verrassend, gezien de Anderlecht-speler toch hoger in de schuif van bondscoach Roberto Martinez ligt. Boyata speelt dan wel een goed seizoen bij Celtic, de vraagtekens rond de Brusselaar blijven altijd aanwezig.

Maar die voetbalde hij al gauw weg op de Heizel met enkele geslaagde intercepties in een kalme eerste helft voor de verdediger. Als meest centrale in de defensie met drie – een systeem waar hij bij Celtic ook af en toe in speelt – stond hij tegenover de beweeglijke Chicharito. Geen cadeau, want de spits van West Ham stond eigenlijk overal, behalve diep in de spits. Maar Boyata kweet zich goed van zijn taak, zonder meer. Een keertje werd hij in de rug gepakt door de kwieke Lozano van PSV, maar die maakte nadien de verkeerde keuze.

Moeilijk na rust

Na de 2-1 van Lukaku maakte die Lozano niet de verkeerde keuze. Ciman liet hem veel te makkelijk lopen, maar Boyata stond te hoog opgesteld op die fase waardoor de essentiële rugdekking - zeker in een systeem met drie verdedigers - ontbrak. En plots lekte de Duivelse defensie als een zeef, al viel Boyata bij de derde goal van de Mexicanen weinig te verwijten.

Maar de twijfel sloeg toe bij Boyata nadien, enkele ziekenhuisballen en wat moeilijkheden met de Mexicanen die vanuit de tweede lijn in de ruimte doken later. Daardoor blijven de vraagtekens rond Boyata en zal Dendoncker ongetwijfeld zijn kans krijgen tegen Japan. En heeft bondscoach Martinez stilaan wat kopzorgen achterin.