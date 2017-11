OEFENMATCHEN. Geen opwinding in klassieker in Engeland, Mitrovic scoort voor winnend Servië

Brussel - Naast België - Mexico stonden er vrijdag nog een aantal vriendschappelijke interlands op het programma. Een overzicht.

Zuid-Korea - Colombia 2-1

Zuid-Korea won met 2-1 van Colombia dankzij twee doelpunten van Son. Eentje voor rust en eentje na de pauze. Zapata kon tien minuten voor tijd nog milderen voor de Colombianen.

China - Servië 0-2

Servië lijkt op weg om een sterk WK te gaan spelen. Op het veld van China werd vrij makkelijk met 0-2 gewonnen. Torino-speler Ljajic had in de twintigste minuut de score geopend voor de bezoekers, na rust dikte voormalig Anderlecht-spits Mitrovic de score aan tot 0-2. Anderlecht-speler Ivan Obradovic speelde de hele match als linksback.

Oekraïne - Slowakije 2-1

Slowakije heeft zijn uitschakeling voor het WK nog steeds niet verteerd. Op het veld van Oekraïne verloren Hamsik en co. met 2-1. Stetina had de bezoekers in de tiende minuut op voorsprong gebracht maar eerst Yarmolenko en dan Konoplyanka zorgden uiteindelijk voor een Oekraïense overwinning.

Polen - Uruguay 0-0

Engeland - Duitsland 0-0

Zowel in de normaal gezien interessante partij tussen Polen en Uruguay als in de klassieker tussen Engeland en Duitsland vielen er vrijdagavond geen doelpunten.

Frankrijk - Wales 2-0

Geen Gareth Bale bij Wales. De flankaanvaller liep alweer een nieuwe blessure op en is langer buiten strijd. Frankrijk won dan ook al bij al simpel met 2-0 dankzij doelpunten van Griezmann in de achttiende en Giroud in de 71e minuut.

Overige uitslagen:

Georgië - Cyprus 1-0

Verenigde Arabische Emiraten - Haiti 0-1

Portugal - Saoedi-Arabië later