Amerikaanse doelvrouw Hope Solo beschuldigt Blatter van seksuele intimidatie

Voormalig FIFA-topman Sepp Blatter is nu ook beschuldigd van seksuele intimidatie. De Amerikaanse keepster Hope Solo zegt dat hij haar “in haar achterste heeft geknepen” bij het gala van de gouden bal in januari 2013. Blatter heeft de opmerkingen van de doelvrouw in een reactie “belachelijk” genoemd.

De Engelse krant The Guardian meldt het nieuws vrijdag op basis van publicaties in de Portugese media. “Het gebeurde net voordat ik samen met Blatter het podium opliep”, zei Hope Solo. “Het was voor mij moeilijk om vervolgens nog uit mijn woorden te komen. Ik was compleet uit het veld geslagen.”

De 81-jarige Blatter vertrok eerder bij de FIFA, na in opspraak te zijn geraakt door corruptieschandalen.