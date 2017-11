Martinez: “Wedstrijd waar we veel uit hebben geleerd”

“Een vriendschappelijke wedstrijd die erg nuttig zal zijn voor ons.” Zo beschrijft de Belgische bondscoach Roberto Martinez het 3-3 gelijkspel van de Rode Duivels tegen het Mexicaanse elftal vrijdagavond in Brussel. “We moesten lijden, we moesten communiceren, we moesten een ploeg worden die de nederlaag niet accepteerde”, aldus de Spanjaard.

“Vandaag wilden we onze verdediging met vijf testen tegen een ploeg met twee echte vleugelspelers. Het was geen systeem waarmee we de wedstrijd probeerden te winnen, het was een systeem waarbij we probeerden ons bloot te stellen. We zagen een 3-5-2 en een 3-4-3 en daar zijn we wijzer uit geworden. Ik ben tevreden met onze match, maar ja, we zouden beter hebben kunnen doen. Twee doelpunten die we tegen kregen, volgden na lange ballen”, blikt de bondscoach terug.

“Voetbalfeest”

Martinez wijst ook op het belang van oefenwedstrijden tegen landen als Mexico. “Ze hebben ongelooflijk veel moed, zijn erg goed één tegen één en zijn erg dynamisch”, klinkt het. “Mexico is ook tactisch erg slim. De wedstrijd zal ons helpen in de voorbereiding van het WK. Daar ben ik blij om.” Ondanks het gelijkspel noemt Martinez de wedstrijd met zes doelpunten een “voetbalfeest”. “Er waren twee ploegen die de bal bij zich wilden houden, die aanvallend speelden en die de wedstrijd wilden winnen.”

België trad tegen Mexico aan met een gehavend team na een aantal blessures. “Ik stel de houding van de spelers op prijs ondanks de tegenslag. We hebben geleden en de jonge spelers hebben bewezen dat ze in staat zijn om daaraan het hoofd te bieden.”

Ook Radja Nainggolan, die eindelijk weer werd opgeroepen voor de nationale ploeg, viel uit. “Radja voelde iets na de training op donderdag. Onze medische staf heeft contact opgenomen met Roma en hij is moeten terugkeren. Dat is erg spijtig, want in een wedstrijd zoals vandaag hadden we Radja aan het werk kunnen zien.”