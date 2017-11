Nieuw-Zeeland en Peru houden elkaar in evenwicht, ook Honduras en Australië scoren niet

Nieuw-Zeeland en Peru zijn zaterdag in de heenwedstrijd van de intercontinentale play-offs om een ticket voor het WK van volgend jaar in Rusland niet tot scoren gekomen. Ook het duel tussen Australië en Honduras leverde geen goals op.

Peru, tiende op de wereldranking en op papier fors de betere van Nieuw-Zeeland (FIFA 122) domineerde de partij in Wellington, maar vond de opening niet. De return staat woensdag in Lima op de agenda. Voor Peru zou het de vijfde WK-deelname zijn, terwijl Nieuw-Zeeland present tekende op de edities van 1982 en 2010.

Ook Honduras en Australië boden in San Pedro Sula veel strijd, maar kwamen niet tot scoren. Matt Ryan, in het verleden actief bij Club Brugge en Racing Genk, stond bij de bezoekers negentig minuten in doel. Woensdag valt de beslissing bij de terugwedstrijd in Sydney. Australië was op de laatste drie toernooien aanwezig, en bereikte in 2006 in Duitsland de achtste finales. Honduras mikt op een vierde deelname.