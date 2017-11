Buitenlandse pers in koor: “De verdediging van de Rode Duivels heeft afgezien tegen Lozano”

De Rode Duivels speelden vrijdag in de oefeninterland tegen Mexico 3-3 gelijk. Romelu Lukaku schoot zich met twee goals de geschiedenisboeken in, hij is nu gedeeld topschutter aller tijden voor de nationale ploeg. Maar daarnaast stal Hirving Lozano de show. De Mexicaanse winger trof eveneens twee keer raak en deed de Rode Duivels veel pijn. Dat zagen ze ook in het buitenland.

In Nederland werd de knalprestatie van Lozano van nabij gevolgd. De Mexicaan is als een wervelwind begonnen aan het seizoen bij PSV. Hij bezorgde vrijdag Laurent Ciman kopzorgen. “Het duel was een spektakelstuk, waarin PSV’er Hirving ‘Chucky’ Lozano een hoofdrol opeiste”, weet het Algemeen Dagblad. “De aanvaller was met twee goals de grote man namens de Mexicanen, voor wie ook Andrés Guardado (vanaf de stip) scoorde. De Belgen troffen doel via Eden Hazard en Romelu Lukaku (2 goals), die met 30 doelpunten Bernard Voorhof en Paul Van Himst bijhaalt als topschutter aller tijden. Voor Lozano waren het zijn derde en vierde doelpunt in de laatste vier interlands.”

Ook bijwerd gefocust op de twee goals van de PSV-speler. “Lozano doet België pijn in Brussel”, kopte de krant duidelijk. “Hirving Lozano heeft zich vrijdagvond nóg populairder gemaakt in Mexico. De 22-jarige aanvaller van PSV was in de oefeninterland tegen België bij vlagen ongrijpbaar en scoorde twee keer in het 3-3 gelijkspel in Brussel. De vleugelaanvaller van PSV liet directe tegenstander Laurent Ciman meerdere keren zijn hielen zien en toonde zich bijzonder overtuigend voor het doel. De 2-2 schoot hij snoeihard in de korte hoek, bij de 2-3, na een uur spelen, ramde hij de rebound van zijn eigen schot langs Courtois.”

Dat de experimentele defensie van de Rode Duivels een moeilijke avond kende tegen de snelle en beweeglijke Mexicanen, had ook het Franse L’Equipe gezien. “Tijdens een zeer open wedstrijd heeft de onuitgegeven verdediging van de Belgen enorm afgezien. De feestelijke avond werd gekenmerkt door twee knappe doelpunten van PSV’er Lozano. Eden Hazard speelde een sterke wedstrijd en scoorde zijn 21e interlandgoal, vooraleer hij in de slotfase werd vervangen door zijn jongere broer Thorgan. Youri Tielemans en Thomas Meunier, beiden actief in de Ligue 1, speelden eerder onopvallend.”

Ciman had zijn handen meer dan vol met Lozano. Foto: BELGA

Over het Kanaal maakte de 22-jarige Mexicaan ook veel indruk. “DeEindhovense spits Lozano trok de aandacht naar zich toe, door Thibaut Courtois onbeweeglijk te laten bij zijn eerste doelpunt en nadien een instinctieve volley in doel te pegelen”, aldus BBC, dat ook veel aandacht besteedde aan het record van Lukaku. “De spits van Manchester United is nu mede-topschutter aller tijden voor de Belgen, dankzij twee goals tegen Mexico. Hij lijkt het record snel alleen in handen te zullen nemen, mogelijk dinsdag al tegen Japan.”