Opmerkelijke transfer op komst? “Spaanse topclub wil Dries Mertens”

Dries Mertens is ook dit seizoen amper te stoppen. De aanvaller van Napoli vond in clubverband al twaalf keer de weg naar doel en was vrijdag als invaller nog goed voor twee assist bij de Rode Duivels. Zijn knalprestaties hebben dan ook interesse opgewekt. Volgens het Spaanse AS heeft Atlético Madrid zijn zinnen gezet op Mertens, die voor een gelimiteerde som weg kan uit het zuiden van Italië.