Sporen van cocaïne in urine van Peruviaanse international Guerrero

In de urine van Paolo Guerrero zijn “in heel beperkte mate” sporen gevonden van cocaïne. Dat heeft de advocaat van de 33-jarige Peruviaan bekendgemaakt. De Wereldvoetbalbond FIFA schorste de aanvaller begin november na zijn positieve dopingtest voor dertig dagen, waardoor hij deze maand niet kan aantreden in de twee wedstrijden van de intercontinentale play-offs van zijn land Peru om een ticket voor het WK van volgend jaar in Rusland.

De controle vond begin oktober plaats, na de WK-kwalificatiewedstrijd van Peru tegen Argentinië (0-0). Guerrero had volgens de Peruviaanse bond een middel gekregen tegen de griep, en de bond en speler verklaarden niet geweten te hebben dat dat middel verboden was. Maar nu hebben de onderzoekers in zijn urine benzoylecgonine aangetroffen, wat de lever produceert bij de afbraak van cocaïne.

“Dat er slechts een heel kleine hoeveelheid teruggevonden is, bevestigt ons vermoeden dat het om een toevallige besmetting gaat”, verduidelijkte de advocaat in de Braziliaanse krant O Globo. De raadsman meent dat besmette thee mogelijk de oorzaak is, en wil dat de theezakjes in kwestie geanalyseerd worden.

Peru neemt het in de intercontinentale play-offs op tegen Nieuw-Zeeland. De heenwedstrijd in Wellington eindigde zaterdag op 0-0. De return staat woensdag in Lima op de agenda.