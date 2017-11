Malawi speelt vandaag een vriendschappelijke interland tegen Lesotho. De spelers van bondscoach Ronny Van Geneugden hebben een wel erg speciale manier om zich voor te bereiden op een wedstrijd, zo kunnen we zien in dit filmpje uit de Malawi-kleedkamer. De sfeer zit er 1 uur en 20 minuten voor de aftrap duidelijk goed in. De spelers zingen en dansen door de vestiaire. Benieuwd of de Rode Duivels van plan zijn om dit voorbereidingsritueel over te nemen volgende dinsdag…