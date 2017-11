Doelmannenfabriek Rio Ave? Portugese middenmotor had twee wereldkeepers in één ploeg (maar werd er niet rijk van)

Rio Ave is geen grote naam in het Europese voetbal, maar de Portugese club had in het verleden wel goud in handen. In het seizoen 2012/2013 bereikte het zijn beste rangschikking in de competitie in meer dan dertig jaar en dat had het vooral te danken aan een ijzersterke doelman. Ene Jan Oblak was dat seizoen namelijk titularis onder de lat. De huidige doelman van Atlético Madrid had nochtans stevige concurrentie, want de tweede doelman was niemand minder dan Ederson, de huidige goalie van Manchester City.

Oblak en Ederson als eerste en tweede doelman, daar droomt op dit moment zowat elke coach van. Nuno Espírito Santo beleefde die droom. De manager werd in de zomer van 2012 aangesteld bij Rio Ave, dat in dezelfde zomer twee jonge doelmannen aantrok. Bij Benfica ging het de 19-jarige Oblak lenen en daarnaast haalde het gratis de eveneens 19-jarige Ederson weg bij GD Ribeirão.

Oblak won de concurrentiestrijd van zijn Braziliaanse collega en zou 28 competitiewedstrijden spelen, Ederson speelde er twee en kreeg zijn kans in een paar bekerwedstrijden. Met de twee jonkies onder de lat zette Rio Ave een historische prestatie neer. Het eindigde zesde in de Primeira Liga, het beste resultaat in 31 (!) jaar. In het seizoen 2015-2016 deed de club dat kunstje nog eens over, met meer punten. Rio Ave heeft zich de voorbije seizoenen in de Portugese middenmoot genesteld, na een lange geschiedenis van stijgen en dalen.

Ederson gaat Oblak achterna

Oblak had zich bewezen en keerde na zijn zoveelste uitleenbeurt terug naar moederclub Benfica. Daar arriveerde hij een eerste keer in de zomer van 2010. Bij de U19 liep toen een ander groot keeperstalent rond, namelijk... Ederson. De twee hun carrière liep dus al eerder parallel. Na het vertrek van Oblak ontpopte Ederson zich niet meteen tot titularis. In de twee volgende seizoenen begon hij telkens op de bank, maar nam hij gaandeweg zijn plaats in. Uiteindelijk speelde hij net iets meer dan de helft van de wedstrijden.

Oblak schittert tegenwoordig bij Atlético. Foto: AFP

40 miljoen euro

Ondertussen kende Oblak een moeilijk begin bij Benfica, maar in de loop van het seizoen 13-14 veroverde hij toch zijn plek. Het leverde hem na dat seizoen meteen een transfer op naar Atlético, waar hij ondertussen uitgroeide tot één van de beste keepers ter wereld. Een jaar na het vertrek van Oblak deed Benfica opnieuw zaken met Rio Ave. Het haalde - jawel - de ontbolsterde Ederson binnen en die stelde eveneens niet teleur. Het gevolg is bekend. Ederson maakte twee seizoenen indruk in Lissabon en afgelopen zomer legde Manchester City 40 miljoen euro op tafel. Ook daar scheert de Braziliaan hoge toppen.

Rijk werd Rio Ave niet van de aanwezigheid van de twee toppers. Oblak werd gehuurd, terwijl Benfica amper 500.000 euro betaalde voor de diensten Ederson. Maar de club kan zich wel op de borst kloppen dat het twee grote doelmannen voortbracht.