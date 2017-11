Zorgenkind Bale kost Real Madrid duizelingwekkend bedrag per match

Gareth Bale blijft op de sukkel. De Welshman liep een jaar geleden een zware enkelblessure op en sindsdien was hij amper nog fit. Hij speelde maar mee in 20 van de voorbije 60 matchen van Real Madrid en haalde niet meer het gewenste niveau. Bale was eerder deze volledig hersteld van een adductorenletsel en leek hard te kunnen werken aan zijn terugkeer tijdens de interlandbreak, maar liep nu een dijbeenblessure op. Zo ligt de duurste aankoop ooit van Real Madrid alweer in de lappenmand, door zijn gebrekkige fitheid kost hij de Galacticos een fortuin per gespeelde wedstrijd.

Real Madrid legde in de zomer van 2013 100 miljoen euro op tafel om Bale over te nemen van Tottenham Hotspur, waar hij furore maakte. De Welshman werd zo de duurste voetballer ooit op dat moment. Hij vormde meteen het gevreesde BBC-trio met Karim Benzema en Cristiano Ronaldo. Bale had een groot aandeel in La Decima, de tiende Champions League-zege van Real Madrid in zijn eerste jaar.

Maar het voorbije jaar is er één om snel te vergeten voor Bale. Sinds zijn enkelblessure op 22 november van vorig jaar is hij veelvuldig geblesseerd geweest. Hij miste de Wereldbeker voor Clubs, de Champions League-finale in Cardiff, de ontknoping van La Liga en de belangrijke WK-kwalificatiematchen. Door zijn vele blessures kost Bale zijn club handenvol geld, zonder iets te kunnen teruggeven. Zijn laatste wedstrijd dateert alweer van september, tegen Borussia Dortmund.

Marca en Bleacher Report rekenden uit dat de linkspoot tot dusver 168 miljoen euro kostte aan de club (transferprijs plus loon en bonussen, red.). Aangezien hij heel wat blessures kende speelde Bale ‘maar’ 159 wedstrijden voor zijn Real. Omgerekend betekent dat een kost van 1,06 miljoen euro per gespeelde wedstrijd, een duizelingwekkend bedrag.