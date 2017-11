Hilarisch: fans van Ierland doen weer van zich spreken en deze keer heeft het alles te maken met… lingerie

Ierland speelt zaterdagavond de heenwedstrijd van de WK-barrages in en tegen Denemarken. Uiteraard krijgen de Ierse spelers weer heel wat steun van hun knotsgekke aanhang. In de Deense hoofdstad Kopenhagen liet de groene armada voor de zoveelste keer zien hoe hilarisch ze zijn.

Vele supporters waren verplicht om de tijd te doden in Denemarken en vonden dan ook snel de weg naar de Ierse pub in de stad: The Dubliner. En laat die nu net naast een winkel van lingeriemerk Victoria’s Secret liggen. Een boel Ieren nam dan ook plaats vlak voor de ingang en begon luidkeels te zingen. Toen een man met zijn vriendin de winkel verliet, was het hek van de dam...