Romelu Lukaku over wie de beste spits van België ooit is en hoe bondscoach Martinez van hem een luipaard maakte

Nu Romelu Lukaku Bernard Voorhoof en Paul Van Himst heeft bijgehaald als topschutter van de Rode Duivels (30 goals) kreeg de aanvaller op de persconferentie van zaterdag de vraag wie de beste Belgische spits ooit was.

Lukaku antwoordde met een wedervraag. “Wie was ooit topschutter in het buitenland? Zo lang ik niet topschutter word in Engeland antwoord ik: Luc Nilis. Hij was ooit topschutter in Nederland. Als je hoort dat zelfs Ronaldo hem de beste aanvaller noemde waar hij ooit mee samenspeelde, weet je genoeg. Luc Nilis is de beste spits die België ooit had.”

Lukaku had een voet in alle goals tegen Mexico maar noemde de wedstrijd niet de beste die hij ooit speelde. “Het was een van de beste maar ik ben toch vooral ontgoocheld dat we niet gewonnen hadden. Voor de rest ging het wel goed met Eden Hazard en Dries Mertens. Zij weten dat ze klaar moeten zijn voor de rebound als ik een kans krijg. Maar omgekeerd weten zij ook dat ik als een luipaard in de box klaar sta om hun voorzetten af te werken.”

Het is bondscoach Roberto Martinez, in zijn tijd als manager van Everton, die Lukaku geleerd heeft om luipaard te worden. “In mijn tweede jaar bij Everton hebben we een heel jaar op loopacties in de box gewerkt. Twee keer per week bekeek ik een uur lang video’s van de beste afwerkers voor doel. Dat was samen met hem in bureau. Een video ging over 38 goals in één tijd van Hugo Sanchez (de gewezen Mexicaanse spits van Real Madrid, red.). Andere video’s gingen over Chicharito (gisteren nog in Brussel aan de slag) en Cavani. In de box is Cavani voor mij de beste spits van dit moment. Het seizoen daarna, mijn derde bij Everton, scoorde ik 25 goals. Dus ja, ik heb vooruitgang gemaakt.”

