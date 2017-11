Italianen zijn woedend op “knokkende” Zweden maar die reageren laconiek: “Gebroken neus? Welkom in Zweden”

Zweden won vrijdagavond verrassend de heenwedstrijd in de WK-barrages tegen Italië. Het werd 1-0 in Solna dankzij een doelpunt van Jakob Johansson. Na afloop vlogen de verwijten tussen beide teams heen en weer. De belangen zijn dan ook groot.

De Azzurri moeten komende maandag in een volgepakt San Siro proberen te vermijden dat ze voor de eerste keer sinds 1958 een WK moeten missen. Na de wedstrijd en een dag later ging het echter vooral over de fysieke ingesteldheid van de Zweden. Leonardo Bonucci nam geen blad voor de mond.

“De scheidsrechter had wat meer op moeten treden, Zweden heeft er vanavond gewoon een knokpartij van gemaakt’, aldus de Milan-verdediger, die al na acht seconden een elleboog kreeg van Ola Toivonen. “Hij brak mijn neus en had moeten uitgesloten worden. Je kan er niets anders over zeggen. Een scheidsrechter met meer karakter had minstens een Zweed rood gegeven.”

“We lieten de bal ook niet snel genoeg rondgaan”, keek Bonucci echter ook naar zijn eigen team. “Het is nu niet meer genoeg om alleen maar te zeggen dat we graag willen, nu is het tijd om het ook echt te laten zien. We moeten leren van onze fouten. Ik verwacht dat de fans in San Siro ons vanaf de eerste minuut naar voren zullen schreeuwen. Dat moet, Italië moet simpelweg naar het WK. Dat is van levensbelang, maar daarvoor hebben we maandag nu wel een wereldprestatie nodig.”

Ook bondscoach Giampiero Ventura was kritisch voor de arbitrage. “Onze keeper heeft geen enkele redding hoeven verrichten, terwijl wij kansen hebben gekregen en ook nog de paal hebben geraakt. Ik hoop niet dat de scheidsrechter van maandag toelaat wat deze scheidsrechter vandaag allemaal toeliet”, klonk het bij de man die onder zware druk staat.

“Welkom in Zweden”

Toivonen kwam goed weg toen hij van scheidsrechter Cüneyt Çakir geen kaart kreeg voor zijn elleboog aan Bonucci. De Italiaan moet maandag met een masker spelen vanwege de stevige klap. “We zeiden van tevoren dat we vroeg de duels wilden winnen”, zei Toivonen tegen de Zweedse krant Fotbollskanalen. “Bonucci heeft een gebroken neus? “Ja, welkom in Zweden. Dat kan gebeuren”

“We hadden nu niet zoveel balbezit als toen en we waren niet zo beheerst. Maar er speelt meer mee. Dit was de eerste wedstrijd van een tweeluik en het grasveld was niet zo goed als tegen Frankrijk. Maar daar gaan we niet over klagen”, aldus de 31-jarige spits van Toulouse.