Drama voor Wilmots: Ivoorkust verliest in eigen huis van Belgisch getint Marokko en mag WK vergeten

Drie jaar geleden was Marc Wilmots als bondscoach van de Rode Duivels aanwezig op het WK in Brazilië. Dat kunstje wilde hij komende zomer herhalen in Rusland met Ivoorkust. De Olifanten moesten winnen van Marokko om zich te plaatsen, maar dat lukte pijnlijk genoeg niet. Ivoorkust verloor met 0-2.

Het Felix Houphouet-Boigny Stadium in Abidjan zat bomvol voor de komst van Marokko. De bezoekers telden voor aanvang één punt meer dan Ivoorkust, dat enkel met een zege een ticket richting Rusland kon boeken. Ex-Beverenspeler Gervinho was de kapitein bij de thuisploeg terwijl Nabil Dirar (ex-Club Brugge) en Mbark Boussoufa (ex-Anderlecht en Gent) aan de aftrap verschenen bij Marokko.

Ivoorkust trok vol ten aanval en Seko Fofana was al snel dreigend met een harde knal. Na dik 20 minuten kreeg de thuisploeg zijn eerste grote kans. Gervinho trapte de unieke mogelijkheid echter over het Marokkaanse doel van El Kajoui. Enkele minuten later werd het plots muisstil in Abidjan. Een voorzet van Dirar dwarrelde voorbij alles en iedereen in het Ivoriaanse doel: 0-1.

Foto: AFP

Amper vijf minuten later stond het al 0-2. Juventus-verdediger en Marokkaans kapitein Mehdi Benatia kopte een corner van Boussoufa genadeloos binnen. Meteen na de rust was de eerste kans voor Boussoufa, maar zijn schot was niet krachtig genoeg. Serge Aurier kreeg na dik een uur dé kans op de aansluitingstreffer, maar de poging van de Tottenham-verdediger ging over.

Aan de overkant kwam Noureddine Amrabat na een vlijmscherpe counter dicht bij de 0-3 maar doelman Sylvain Gbohouo stond goed te keepen. Wilmots bracht nog ex-Chelsea-aanvaller Salomon Kalou in maar het kalf was toen al verdronken. Marokko hield de 0-2 vast en plaatst zich voor het eerst sinds 1998 voor een WK.

Morocco have qualified for their fifth World Cup and their first since 1998. They qualified in the Group C without conceding a goal. Only African team in this stage with 0 goals against #WorldCup2018 — Gracenote Live (@GracenoteLive) 11 november 2017

Geen Congolees mirakel

Ook Tunesië mag zijn tickets boeken naar Rusland. Het had genoeg aan een 0-0 gelijkspel tegen Libië om het laatste Afrikaanse ticket weg te kapen en Groep A te winnen. Dat doet het ten kost van het DR Congo van onder andere Chancel Mbemba, Junior Kabananga en Neeskens Kebano. Dat won met 3-1 van Guinee maar moest rekenen op een Tunesische nederlaag om zich nog te kwalificeren. Kebano (ex-Genk en Charleroi) en Jonathan Bolingi (Moeskroen) scoorden voor de thuisploeg.