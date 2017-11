Jonge Belgen van Gert Verheyen slikken 2-1 nederlaag in Macedonië in EK-kwalificatiecampagne

De Belgen hebben zaterdag in Skopje een 2-1 nederlaag tegen gastland Macedonië moeten incasseren in de tweede wedstrijd van hun kwalificatietoernooi voor EK voor spelers tot 19 jaar.

Verdediger Daam Foulon (Anderlecht) bracht de jonge Duivels in de 10e minuut nog op voorsprong, maar Elmas (24e) en Atanasov (87e), op strafschop, schonken Macedonië de zege. De Belgen beëindigden de wedstrijd met tien na een tweede gele kaart voor hun kapitein Louis Verstraete (AA Gent) in de 84e minuut.

Dinsdag waren de jongens van Gert Verheyen met een 3-0 zege tegen Liechtenstein gestart. Volgende week dinsdag nemen ze het op tegen Zwitserland, dat de tweede plaats in de groep deelt met België. De Belgen moeten winnen om de tweede plaats in de groep te pakken, want Zwitserland heeft een beter doelsaldo. De eerste twee van de groep gaan door naar de eliteronde, waarvan de zeven groepswinnaars in juli 2018 de eindronde in Finland spelen.