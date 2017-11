PROXIMUS LEAGUE. Lierse begint tweede periode met overwinning tegen Tubeke

Het wordt stilaan warm onder de voeten van Tubeke-trainer Sadio Demba. De Senegalees verloor op de vijftiende speeldag met 1-2 van Lierse en begint zo slecht aan de tweede periode. Lierse won dan weer voor de vierde keer op rij.

De wedstrijd ging 90 minuten lang vrij gelijk op, al waren er niet heel veel grote kansen te noteren. Vlak voor rust haalde Laurent Binst neer in de zestien en de bal ging terecht op de stip. Camargo zette zich achter de bal en trapte de elfmeter tegen de netten: 0-1. Na tien minuten in de tweede helft stond het 0-2 voor de Pallieters. Yagan stuurde Binst richting doel en die schoof de bal onder Defourny door. In het slot scoorde de onvermijdelijke Stevance nog de 1-2, maar verder kwam Tubeke niet.

