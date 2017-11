Rode Duivels vieren Lukaku als topschutter maar staat hij nu eerste... of zevende?

Dankzij twee doelpunten in de oefeninterland tegen Mexico zit Romelu Lukaku nu aan dertig goals voor de Rode Duivels. Daarmee is hij gedeeld topschutter met Paul Van Himst en Bernard Voorhoof. Maar is Lukaku wel écht topschutter van het nationale elftal? Op Twitter weten ze het niet goed...

De Red Flames feliciteerden 'Big Rom' met zijn historische prestatie maar wezen er fijntjes op dat Tessa Wullaert al 37 keer scoorde voor de nationale vrouwenploeg. Zeven keer meer dus dan Lukaku.

Daarop reageerde de twitteraccount van de Belgische voetbalbond door ook de Belgische zaalvoetballers toe te voegen aan de lijst. Daarbij zakt Lukaku samen met Van Himst en Voorhoof naar plek zeven.

Wullaert vroeg zich daarna ook nog af of er geen Belgische internationals vergeten werden...