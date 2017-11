Spanje dolt met WK-ganger Costa Rica dankzij sublieme David Silva

Het Spaanse nationale elftal heeft fors uitgehaald in een oefeninterland tegen Costa Rica, dat net als de Spanjaarden volgende zomer naar het WK in Rusland trekt. La Roja wonnen met liefst 5-0.

Jordi Alba opende in Malaga al na zes minuten de scoren voor Spanje, nadat een voorzet van David Silva afweek op een Costa Ricaan. Silva voelde zich super en zette daarna de aanval op die leidde tot de 2-0 van Alvaro Morata. Vlak na rust scoorde de Manchester City-speler zelf twee keer op amper vier minuten tijd. Zijn 34e en 35e doelpunt in zijn 117e interland. Andres Iniesta legde de 5-0 eindstand vast.

6' - Alba

23' - Morata

51' - Silva

55' - Silva

73' - Iniesta



Spain were in the mood for goals against Costa Rica! pic.twitter.com/4G2UMSo3hC — Goal (@goal) 11 november 2017

“Recent zorgen we ervoor dat teams er slechter uitzien dan ze eigenlijk zijn”, reageerde Morata achteraf. De waarheid is dat dit team een genot is om naar te kijken als we ons beste niveau halen.”