Lichtpuntje in defensiezorgen bij Rode Duivels: Vertonghen maakt wederoptreden op training, Hazard ontbreekt

Eden Hazard trainde niet mee bij de Rode Duivels. Hij werkte samen met kinesist Lieven Maesschalck een individuele training af binnen. Maar out voor Japan is hij zeker niet. Jan Vertonghen maakte wel alweer zijn wederoptreden bij de groep en lijkt in aanmerking te komen om de defensie te versterken tegen de Japanners. Dat zou in elk geval al een defensieve kopzorg minder zijn voor bondscoach Martinez.