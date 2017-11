Storm in ’t Kuipje: wedstrijd stilgelegd, Christensen gaat confrontatie met eigen fans niet uit de weg

Ook in de Stille Kempen kan het wel eens stormen. Boven ’t Kuipje heerste er gisterenavond even windkracht 10 en dat had niet alleen met de sportieve malaise van Westerlo te maken. De wedstrijd tegen Union werd bij een 0-1-tussenstand na 75 minuten een tijdlang stilgelegd wegens ongeregeldheden bij de thuisaanhang.

Bij een hoekschop voor Westerlo kreeg Union-speler Thibaut Peyre een plastic bekertje met bier tegen het hoofd. De Franse verdediger ging nogal theatraal tegen de grond, scheidsrechter Ken Vermeiren aarzelde echter geen seconde om de spelers naar binnen te sturen.

Na een oponthoud van zeven minuten werd de wedstrijd hervat, maar daarmee was het brandje nog niet geblust. Westerlo-speler Daniel Christensen ging na het laatste fluitsignaal de confrontatie met de fans niet uit de weg en haalde demonstratief verhaal bij de fans achter doel. Een actie die de Deen niet in dank werd afgenomen. Christensen bleef nadien achter zijn daden staan. “Die ene fan die iets op het veld heeft gegooid, verpest het voor de hele ploeg. Zoiets mogen we als spelers niet toelaten. Dat wou ik na de wedstrijd duidelijk maken. Dat de fans dan van alles naar mij roepen, neem ik er wel bij. Ik ben man genoeg om dat te kunnen incasseren.”

Misnoegde supporters

Aanvoerder Wouter Corstjens en Maxime Annys haalden Christensen weg bij de fans en gingen in dialoog met de misnoegde supporters. “Daniel is een hele rustige jongen, maar dit was misschien niet zijn slimst actie”, geeft Corstjens toe. “Ik kan de frustratie bij de fans wel begrijpen. Het is nu echter belangrijk dat ze achter de hele ploeg blijven staan. In deze moeilijke tijden kunnen we hun steun goed gebruiken.”

Sportief kreeg Westerlo nog een extra domper te verwerken. De 0-1 bleef op het bord staan, de Kemphanen blijven achter met 2 op 21.

