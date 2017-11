De Bruyne kritisch: “Zolang er tactisch geen goed systeem is, zullen we moeilijkheden hebben”

Als de Rode Duivels willen dromen van de top op het wereldkampioenschap, dan moet het beter, zo bleek uit de vertoning tegen Mexico. En dat zien ook de spelers in. Kevin De Bruyne – die maar één helft speelde tegen de Mexicanen – geeft dat dan ook grif toe in een gesprek met Sporza. “Zolang er tactisch geen goed systeem staat, zullen we moeilijkheden blijven hebben tegen ploegen zoals Mexico”, zei hij onomwonden. Er is dus nog ruimte voor verbetering.

Tactiek, het is een woordje dat vaak valt bij de analyses van de pijnpunten van de Duivels. Na het vorige EK, maar ook nu nog steeds. Twee jaar na de uitschakeling in de kwartfinale tegen Wales is er volgens De Bruyne nog steeds werk aan de winkel. “Tegen Mexico was het tactisch niet goed”, vertelt hij aan Sporza. “Zij probeerden onze vijf verdedigers zo laag mogelijk vast te zetten en dan beginnen wij te zwemmen op het middenveld, want dan staan we daar met vijf tegen zeven.”

De Manchester City-ster geeft aan dat de Duivels nog te veel teren op hun individuele talent, en te weinig op tactisch vernuft. “Zolang er tactisch geen goed systeem staat, zullen we moeilijkheden hebben tegen ploegen als Mexico. Ik heb daar al af en toe met de bondscoach over gesproken. Jammer dat we nog geen oplossingen gevonden hebben. Ik wil dat alles op punt staat om een goed WK te spelen.”

Kans maken in Rusland

Volgens De Bruyne spelen de Rode Duivels in een heel verdedigende opstelling, maar doen ze dat met veel aanvallende spelers die veel de bal willen. Daardoor doken er tegen Mexico problemen op. “Tegen Mexico hadden we weinig balbezit en dan heb je een klein probleem. Iedereen komt dan in een spelsysteem dat hem niet ligt.” Of een viermansdefensie dan beter zou werken, is volgens De Bruyne niet zeker. “Het hangt altijd af van de opdracht die we krijgen. Mexico had een tactiek die goed werkte tegen ons. Dat kan positief zijn, want nu weten we wat we moeten aanpakken.”

De Drongenaar sluit wel hoopvol en op een positieve noot af. Hij wijst naar Martinez om alles op punt te zetten naar Rusland volgend jaar. “Het is aan de trainer om een oplossing te vinden. Daar heb je maar een paar weken voor nodig. Het moet duidelijk zijn. Als dat lukt, maken we een goede kans in Rusland.”