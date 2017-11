Laurent Ciman over de kritiek op zijn prestaties: “Die kritiek is terecht, maar je mag me op basis van één slechte match niet afschrijven”

Laurent Ciman maakte vrijdag tegen Mexico geen beste beurt. De verdediger van Montréal Impact was verantwoordelijk voor een penaltyfout en zag er ook bij de twee andere tegengoals niet goed uit. “De kritiek is terecht, maar je mag me niet afschrijven op basis van één slechte match”, zegt de Henegouwer zondag in Tubeke.

“Ik ben het gewoon geviseerd te worden. Als ik de penaltyfout niet had gemaakt, was ik misschien niet de pineut geweest. Maar het stoort me niet dat er kritiek is. Die is gefundeerd na drie tegendoelpunten. We moeten verdedigend beter zijn. Maar dat is een collectieve opdracht. Het heeft dus geen zin een individuele speler te viseren of te zeggen dat er anderen ontbreken. Die spelers zijn er niet dus je moet het doen met de spelers die er wel zijn. Met meer dekking en meer dialoog incasseren we geen drie goals.”

Raakt jou dat?

“Het is natuurlijk moeilijk als het van mensen komt die iets van voetbal kennen of van de pers die me dagelijks volgt. Het is anders dan als mensen spreken die er niks van kennen. Maar ik moet de kerk in het midden houden en beleefd blijven, want als ik reageer kan dat tegen me keren. Ook al moet ik soms op mijn lip bijten.”

Je stond rechts in de driemansdefensie. Sta je liever centraal?

“Centraal voel ik me beter want dan raak je vaker de bal en kan je het spel verbeteren. Dat kan ik goed, met mijn passes de linies overbruggen. Ik kan rechtstreeks Eden bereiken die zich kan draaien.”

Wat waren de richtlijnen van de coach?

“We stonden ver uit elkaar omdat de Mexicanen zelfs bij balverlies met drie vooraan bleven staan. Ik moest me bezighouden met Lozano en Vela aan de rechterkant en Thomas aan de andere kant. Axel kwam als vierde verdediger in het centrum. Ik speelde dus de facto meer als rechtsachter dan als rechtercentrumverdediger. Dan stel je je meer bloot aan counters. De snelheid van de Mexicaanse aanvallers stelde ons voor problemen want als je anticipeert, riskeer je hen in je rug te krijgen. Het was dus een evenwicht houden tussen de twee. Maar we speelden ver uit elkaar, er was veel ruimte en het was moeilijk om één tegen één te spelen tegen de Mexicanen. Daarom vond ik dat er meer dekking moet zijn.”

Vond je dat je aan je lot werd overgelaten?

“Als ploeg waren we een beetje in tweeën gedeeld. Met een verdediging met vier was het simpeler geweest tegen de Mexicanen. Maar de coach zei dat hij ons in de problemen wilde brengen om te zien hoe we zouden reageren. Hij zal er zijn conclusies wel uit hebben getrokken. Het was een oefenmatch en hij wilde enkele dingen uitproberen. Maar met een beetje meer dekking hadden we beter kunnen doen.”

Was die oefenmatch een valsstrik voor jou?

“Nee, want ik denk niet dat je op basis van één slechte match in twijfel mag worden getrokken. Als alles goed gaat, staat iedereen achter jou, als het slecht gaat staan ze klaar om je af te breken. Dat is normaal.”

Maar je gaat niet heel veel kansen meer krijgen bij de 23 te komen.

“Ik heb geen stress om bij de 23 te komen. Ik heb een drama gehad in mijn leven. Niks zal me meer doen lijden dan dat. Maar natuurlijk wil ik graag bij de 23 komen. Ik zal er voor werken. Misschien speel ik nu niet tegen Japan. De coach doet wat hij denkt te moeten doen. Ik heb er geen probleem mee dat de coach dingen probeert. Dat is het leven. Je werkt hard en doet je best. Daarna maakt de coach zijn keuzes. Ik ga niet zitten tobben of panikeren. In mijn hoofd ben ik goed. Ik probeer mijn best te doen op het veld. Soms gaat het goed, soms gaat het iets minder goed zoals tegen Mexico.”

Foto: Photo News

Is Lozano een toekomstige wereldster?

“Hij is nog jong dus ik weet niet of je kunt zeggen dat hij al een ster is. Ik weet niet hoe het met hem gaat bij PSV, maar het is zeker dat hij een veelbelovende toekomst heeft. Een tegen een is hij heel sterk. In de kleine ruimte is hij heel nuttig en hij werkt ook hard voor de ploeg. Hij heeft een heel mooie carrière voor hem.”

Het seizoen zit erop in Amerika. Wanneer begin je trainen bij Standard?

“Ik ga er woensdag, afhankelijk van hoeveel ik dinsdag speel. Maar ik wil woensdag al met hen trainen en met de trainer spreken. En zien wat het beste programma is voor mij.”