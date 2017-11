Cercle smeert Beerschot Wilrijk een pandoering van jewelste aan

Beerschot Wilrijk is de tweede periode in mineur begonnen. Tegen Cercle Brugge kreeg het al na 40 minuten vier goals om de oren. In de tweede helft keerde de rust weer, maar de Kielse Ratten konden toch geen vuist maken tegen Cercle. De 4-0 was dan ook de eindstand. Meteen een flinke knauw in het vertrouwen van de kampioen uit de eerste periode in 1B.

De wedstrijd in Brugge startte met een indrukwekkend eerbetoon aan hun ex-topscorer Josip Weber die eerder vrijdag werd begraven. Het gaf groen-zwart moed, want ze startten furieus aan de wedstrijd. Al na tien minuten vond Xavier Mercier de weg naar het doel na een vrije schop. Voorin liep het niet bij Beerschot en tot overmaat van ramp trok Abdel Diarra De Belder neer: rood voor Diarra, penalty voor Cercle en in een mum van tijd stond het 2-0 voor de thuisploeg.

Drie minuten later was het weer prijs voor Beerschot. Terwijl Prychynenko naar de kant hinkte met een blessure, stond Beerschot slechts met negen man op het veld, er kwam ruimte vrij achteraan en daar pikte Barcelos handig op in. Na een halfuur stonden de harde 3-0-cijfers al op het bord. Vijf minuten voor tijd deed Barcelos – de man van de match – daar nog een tweede goaltje bij, nadat een eerdere poging een minuut daarvoor nog werd gered door Beerschotdoelman Romo. Niet veel later scoorde Cercle opnieuw, maar dat vijfde doelpunt werd afgevlagd voor buitenspel.

In de tweede helft temperde Cercle zijn aanvalslust, Beerschot slaagde er ook niet om als ze over de middenlijn kwamen nog iets klaar te spelen. Het zou bij 4-0 blijven. En zo is de kampioen van de eerste periode meteen in mineur begonnen aan de tweede periode.