Na de breuk, weer verzoend: Rooney en zijn Coleen opnieuw samen

Wayne Rooney en zijn vrouw Coleen zijn samen gespot tijdens een romantisch weekendje, zo meldt de Britse krant The Sun. In september werd de Britse aanvaller van Everton nog dronken van achter het stuur geplukt van de wagen van ene Laura Simpson, wat Coleen woest maakte. Ze vertrok prompt en verscheen op foto’s zonder trouwring, maar nu lijkt ze Rooney toch weer een kans te geven. Volgens vrienden concentreert het koppel zich nu op de komst van hun vierde kindje.

“Ze kijken er enorm naar uit om opnieuw een kindje te verwelkomen”, laat een vriend weten aan de krant. “Het geslacht gaan ze pas weten als het geboren wordt, wat het ook wordt, ze zullen blij zijn. Maar ze willen allebei wel graag een dochter.” Het koppel heeft al drie zoontjes: Kai, Kit en Klay.

In september werd de 32-jarige Everton-speler dronken betrapt achter stuur van de wagen van Laura Simpson, die naast hem zat. Coleen kon er hoegenaamd niet mee lachen dat manlief de bloemetjes buiten zette met een andere vrouw terwijl zij thuis zat, zwanger en met de kinderen. “Sinds Wayne gearresteerd werd, wilde Coleen hem niet meer zien of tijd met hem doorbrengen. Ze was woest. Maar de tijd heeft haar ijzig houding gebroken en ze heeft hem vergeven”, meldde een bron aan The Sun.