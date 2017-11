Neymar krijgt steun van ander goudhaantje bij PSG: “Hij is ook maar een gewone jongen”

Neymar beleeft geen makkelijke tijden bij PSG. Op het veld loopt het allemaal van een leien dakje, maar naast het veld lag hij al meer dan hem lief is onder vuur. Zo was er een conflict met mede-spits Cavani en ook de Franse media nemen de Braziliaanse miljoenentransfer meermaals op de korrel. Neymar laat blijken alsof al het kwaad dat over hem gezegd wordt, niets doet. Maar volgens Kylian Mbappé is ook een stervoetballer van 222 miljoen en mens van vlees en bloed. “De kritiek die hij te verduren krijgt, komt dus ook bij hem heel hard aan.”

Het Franse wonderkind Kylian Mbappé steunde Neymar in het voetbalprogramma Téléfoot. Een speler met sterallures is Neymar allesbehalve, zegt hij. “Hij is maar een man zoals jij en ik. Met twee armen, twee benen en één hart. De kritiek die hij te verduren krijgt, komt dus ook bij hem heel hard aan. Langs de buitenkant laat hij misschien zien dat het hem allemaal niet raakt. Maar als je hem beter kent, merk je dat hij ook maar een gewone jongen is.”

De kritiek is binnen de spelersgroep zelfs een onbesproken onderwerp. “We vinden met de groep dat we dat allemaal moeten negeren. We praten liever over andere zaken dan de kritiek die over ons gegeven wordt”, besluit de 18-jarige Fransman.