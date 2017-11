Sterk ingevallen Dembélé over “concurrent” De Bruyne, het systeem van de Rode Duivels en zijn positie

Mousa Demélé is blij met zijn invalbeurt, vrijdag in de vriendschappelijke interland tegen Mexico, na een moeilijke periode doorgemaakt te hebben met veel blessureleed. “Het was belangrijk om minuten te maken, om mijn goede vorm, mijn plaats in de groep en mijn automatismen opnieuw te vinden. Ik denk dat ik goed gespeeld heb”, verklaarde Dembélé zondag in Tubeke, in de marge van de training van de Rode Duivels.

LEES OOK: De Bruyne kritisch: “Zolang er tactisch geen goed systeem is, zullen we moeilijkheden hebben”

“Ik ben ingevallen met de intentie om alles te geven en agressiviteit te tonen. De voorbije maanden heb ik veel blessures gekend; nu ben ik terug.”

“De Bruyne is van onschatbare waarde”

Mousa Dembélé heeft de positie van De Bruyne ingenomen na de pauze. Nochtans is hij niet van plan om de concurrentie aan te gaan met de spelmaker van Manchester City. “Ik geloof uiteraard in mijn kwaliteiten, maar Kevin De Bruyne is van onschatbare waarde voor onze ploeg. Hij toont al meerdere jaren dat hij belangrijk is voor het team. Ik denk wel dat er verschillende systemen bestaan waarin we samen kunnen spelen. Ik ben meer verdedigend ingesteld dan hij. Hij kan op aanvallend vlak meer bijbrengen. Ik vind het daarom vreemd dat sommigen ons met elkaar vergelijken...”

“Geen voorkeur voor één bepaald systeem”

De spelsystemen van de Rode Duivels waren de voorbije dagen meermaals onderwerp van debat, maar Dembélé toont altijd zijn polyvalentie. “Ik heb geen voorkeur voor één bepaald systeem. Ik heb al meerdere trainers gekend en heb in verschillende systemen gespeeld. En ik weet dat mijn kwaliteiten in diverse systemen tot hun recht kunnen komen.”

“Ik kan op verscheidene posities spelen”

Dembélé vreest de hevige concurrentie in het centrum voor de WK-selectie niet. “Ik denk daar nog niet te veel aan. Uiteraard bestaan er andere spelers met kwaliteiten op het middenveld, maar ik geloof in mijn eigen kwaliteiten. Alles hangt af van hoe de coach wil spelen, en welke spelers hij daarvoor nodig heeft... Zoals gezegd kan ik op verscheidene posities spelen.”