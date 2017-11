Miljarden renderen: PSG heeft beste aanval van Europa

Met 39 doelpunten in amper 12 matchen domineert PSG niet alleen de Franse Ligue 1, de aanvalslinie van het sterrenelftal is ook almachtig in Europa: het scoorde het meest van alle Europese clubs en is daarenboven het meest efficiënte team in de UEFA Champions League, met 17 doelpunten uit 61 schoten. Met een gemiddelde van 3,59 doelpogingen per goal laat het alle concurrentie ver achter zich.

In de top 10 van Europese ploegen met de meeste goals in hun nationale competitie achter hun naam is geen enkele Belgische ploeg te bespeuren. Paris Saint-Germain voert de lijst aan, gevolgd door Manchester City met 38 goals in 11 matchen. Juventus vervolledigt het podium met 35 treffers in 12 matchen. Ter vergelijking: Club Brugge, leider in de Jupiler Pro League, scoorde tot nu toe 30 keer in 14 wedstrijden.

Daarna volgen nog Monaco op een vierde stek, Napoli en Olympique Lyonnais delen de vijfde plaats, Lazio is zesde, gevolgd door Barcelona en Valencia met allebei 30 goals in 11 matchen en Dortmund sluit de top 10 af met 28 doelpunten in 11 matchen.

Opvallend: wat de UEFA Champions League betreft is Anderlecht de enige van de 32 overgebleven teams die nog niet wist te scoren.