Deze 26 landen gaan samen met de Rode Duivels naar het WK: een overzicht

Zwitserland is het eerste land dat zich via de Europese barrages alsnog wist te plaatsen voor het WK voetbal in Rusland. Eerder waren na de kwalificatiecampagne al 26 landen, inclusief de Rode Duivels natuurlijk, zeker van het WK-ticket. Nog 5 van de in totaal 32 landen moeten zich nu nog plaatsen via barrages. Een overzicht:

Gastland Rusland organiseert het WK, en moest zich logischerwijs niet plaatsen via een voorronde. Nog dertien Europese landen mogen mee naar het WK: de negen groepswinnaars zijn rechtstreeks geplaatst: België, Duitsland, Servië, Polen, Engeland, Spanje, IJsland, Frankrijk en Portugal.

De acht beste tweedes van Europa mochten de barragewedstrijden spelen, Zwitserland is de eerste van vier winnaars die ook naar het WK mogen. Later vanavond komt daar wellicht ook Kroatië bij na de 4-1 in de heenwedstrijd tegen Griekenland. Maandag moet Italië nog vol aan de bak tegen Zweden na de 1-0-nederlaag in Scandinavië. Dinsdag spelen Ierland en Denemarken voor het laatste Europese barrageticket, daar kan het nog alle kanten uit na de 0-0 in de heenmatch.

Senegal, Tunesië en Marokko hebben zich vrijdag als Afrikaanse landen geplaatst voor het WK nadat eerder Egypte en Nigeria hun ticket voor Rusland al veiligstelden.

In Zuid-Amerika kon Argentinië zich alsnog rechtstreeks kwalificeren, eerder was Brazilië al geplaatst als autoritaire groepswinnaar en pakten ook Uruguay en Colombia hun ticket. Peru eindigde als vijfde in Zuid-Amerika en speelt nog barragematchen tegen de winnaar van de Oceanische zone: Nieuw-Zeeland.

In de CONCACAF, de Noord- en Centraal-Amerikaanse zone, waren er drie rechtstreekse tickets te rapen: Mexico, Costa Rica en Panama. Honduras speel barragewedstrijden tegen Australië, dat de vierde voorronde in de Aziatische zone won. Eerder kwalificeerden Iran, Zuid-Korea, Japan en Saoedi-Arabië zich al in Azië.

De 27 landen die al zeker zijn van het WK:

Rusland

België

Duitsland

Servië

Polen

Engeland

Spanje

IJsland

Frankrijk

Portugal

Egypte

Nigeria

Senegal

Tunesië

Marokko

Iran

Japan

Zuid-Korea

Saoudi-Arabië

Brazilië

Argentinië

Uruguay

Colombia

Mexico

Costa Rica

Panama

Zwitserland

Nog te spelen barrages:

Griekenland-Kroatië (heen: 1-4)

Italië - Zweden (heen: 0-1)

Ierland - Denemarken (heen: 0-0)

Peru - Nieuw-Zeeland (heen: 0-0)

Honduras - Australië (heen: 0-0)