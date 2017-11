Verbitterde Paul Put stapt zelf op bij Algerijnse club

Paul Put is niet langer de coach van USM Alger. Na de thuisnederlaag tegen Constantine heeft onze landgenoot op de persconferentie na de match zelf zijn ontslag aangekondigd. “Als jullie vinden dat hij mijn fout was dat we niet meer konden scoren, dan neem ik mijn verantwoordelijkheid”, klonk hij bitter.

Put stond exact een jaar aan het roer bij de Algerijnse eersteklasser. Maar dit seizoen wil het niet goed lukken voor de ploeg en staan ze maar net boven de degradatiezone. Na een nieuwe thuisnederlaag tegen Constantine had de 61-jarige ex-coach van Lierse en Moeskroen er genoeg van en stapte hij zelf op.

“Ik heb hier graag gewerkt”, zei hij. “Maar als jullie vinden dat hij mijn fout was dat we niet meer konden scoren, dan neem ik mijn verantwoordelijkheid.” De Algerijnse club vond in Miloud Hamdi, die de club in 2016 naar de landstitel leidde, al meteen een vervanger.