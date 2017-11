Belgische bondscoach Tom Saintfiet verliest met Malta met 0-3 van Estland

De Belgische oefenmeester Tom Saintfiet heeft zondag een 0-3 nederlaag geleden met de Maltese nationale ploeg. Estland bleek in het Ta’ Qali-stadion in Attard een maat te sterk voor Malta.

Rauno Sappinen opende al na 54 seconden de score voor de uitploeg. In de veertiende minuut verdubbelde Sergei Mosnikov de score vanop de stip. Henri Anier zette in de 90e minuut de eindcijfers op het bord.

De 44-jarige Tom Saintfiet is bij de nationale ploeg van Malta de opvolger van de Italieen Pietro Ghedin, die vanaf 2012 aan het roer stond en ook al eens tussen 1993 en 1995 hoofdcoach was.

Saintfiet heeft in het verleden al meerdere nationale teams gecoacht. Zo had hij al Namibië, Zimbabwe, Ethiopië, Malawi, Togo, Bangladesh en Trinidad & Tobago onder zijn hoede. Malta is de eerste Europese nationale ploeg die hij coacht.