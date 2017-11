Cristiano Ronaldo is voor vierde keer papa geworden

Het gezin van Cristiano Ronaldo is weer wat groter geworden. Vandaag werd hij voor de vierde keer papa, van een dochtertje: “Alana Martina is net geboren!”, zette hij op Twitter. “Zowel Geo als Alana doen het geweldig! We zijn allemaal heel blij.”

Het is het eerste kind van Ronaldo (32) met het Spaanse model Georgina Rodriguez (22). Ronaldo verwelkomde in juni van dit jaar nog een tweeling, Eva en Mateo, maar de tweeling kwam van een Amerikaanse draagmoeder. Ronaldo was al vader van zoon Cristiano jr., die nu zeven jaar oud is. De identiteit van zijn moeder is eveneens een mysterie.