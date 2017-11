COMMENTAAR. Eindelijk is er nog eens een Rode Duivel die de dingen bij naam noemt. En die gelijk heeft

Eindelijk. Eindelijk is er nog eens een Rode Duivel opgestaan die de dingen bij hun naam noemt. Niet achteraf, maar op een juist moment, na alweer een teleurstellende test tegen niet eens een kandidaat wereldkampioen. Kevin De Bruyne steekt zijn nek uit. Hij neemt zijn verantwoordelijkheid. De speler van Manchester City zal hier en daar wel gehekeld worden omdat hij dit in de openbaarheid brengt. Of dat De Bruyne, die de jongste interlands niet meer het niveau van voorheen haalt, zichzelf wil goedpraten. Larie. Het zijn reacties die voorbijgaan aan de kern van de zaak: De Bruyne heeft overschot van gelijk.